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Giriş Tarihi: 5.12.2021 22:27

Lazio, deplasmanda Sampdoria'yı 3 golle geçti!

AA
Lazio, deplasmanda Sampdoria’yı 3 golle geçti!

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi Lazio, deplasmanda Sampdoria'yı 3-1 mağlup etti. Lazio'ya galibiyeti getiren golleri Sergej Milinkovic Savic ve Ciro Immobile (2) kaydetti.

Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda ligde üst sıralara yaklaşmayan çalışan Lazio ile orta sıralardaki Sampdoria ile karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım, 7. dakikada Sergej Milinkovic Savic ile öne geçti: 0-1. 17. dakikada, Lazio bu kez golcüsü Ciro Immobile ile 2. golü buldu: 0-2. 37. dakikada, Immobile kendisinin 2'inci, takımının 3'üncü golüne imzasını attı: 0-3. İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 67. dakikasında, konuk ekibin ilk golüne de imzasını koyan Milinkovic-Savic, yaptığı faul ve sonrasındaki protestoları sebebiyle çift sarı karttan kırmızı kart görerek, Lazio'yu sahada 10 kişi bıraktı. 89. dakikada ev sahibi Sampdoria, Manolo Gabbiadini ile farkı 2'ye indirdi: 1-3.

Lazio ilk devrede bulduğu gollerle Sampdoria'yı 3-1 mağlup etti ve üç maçlık galibiyet hasretine de son verdi. Mavi-beyazlı başkent ekibi, bu galibiyetle puanını 25'e çıkarttı ve puan tablosunda 7. sıraya yükseldi.

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Lazio, deplasmanda Sampdoria'yı 3 golle geçti!
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