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Giriş Tarihi: 5.12.2021 23:54 Son Güncelleme: 5.12.2021 23:58

Steven Gerrard Premier Lig'e rüya gibi girdi! 4 maçta 3 galibiyet...

Steven Gerrard Premier Lig’e rüya gibi girdi! 4 maçta 3 galibiyet...

Uzun yıllar Premier Lig'de Liverpool forması giyen efsane İngiliz yıldız Steven Gerrard, İskoç ekibi Rangers'ın başında teknik direktörlük kariyerini de başarılarla taçlandırmıştı. Bu sezonun ortasında Rangers'tan ayrılarak Aston Villa'nın başına geçen Gerrard, Premier Lig'e de oldukça iyi başladı. Genç çalıştırıcı, İngiltere'de ilk 4 maçından 3 galibiyetle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, konuk ettiği Leicester City'yi 2-1 mağlup ederek son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Ligin 15. haftasında, Aston Villa, Leicester City'yi Villa Park Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Leicester City, 14. dakikada Harvey Barnes'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen bu skoru koruyamadı. Ataklarını sıklaştıran Aston Villa, 17. ve 54. dakikalarda defans oyuncusu Ezri Konsa'nın ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi ve müsabaka, bu sonuçla tamamlandı.

İngiliz teknik adam Steven Gerrard yönetiminde çıkışını sürdüren Aston Villa, son 4 lig maçından 3'ünden galibiyetle ayrıldı. Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonucun ardından 19 puana yükselen Aston Villa, Leicester City'yi averajla gerisinde bırakarak 10. sıraya yükseldi.

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Steven Gerrard Premier Lig'e rüya gibi girdi! 4 maçta 3 galibiyet...
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