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Giriş Tarihi: 5.12.2021 11:08 Son Güncelleme: 5.12.2021 11:47

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi!

DHA
Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi!

Trabzonspor'da yapılan 78. Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Ahmet Ağaoğlu oyunu kullandı. Seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, yeniden Trabzonspor'un başkanı seçildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, önceki dönemden 9 üyeye listede yer vermedi. İşte Trabzonspor'un yeni yönetimi...

Trabzonspor'da 78'inci Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemleri sona erdi. Trabzonspor tarihinin 47. Yönetim Kurulu'nu seçmek için sandık başına gidildi. Tek aday olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 'hayırlı olsun' dilekleriyle oyunu kullandı. Trabzonspor Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Ağaoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda dün başlayan Trabzonspor Olağan Genel Kurulu'nda, bugün Divan Başkanı Ali Sürmen'in anonsunun ardından oy verme işlemine geçildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun tek aday olarak girdiği seçimde, 20 sandıkta 9 bin 953 üyenin oy verme hakkı bulunuyor. Bordo-mavili kulübün 54 yıllık tarihinde 47. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim kurulu, 3 yıllığına göreve gelecek.

Trabzonspor'da 8 Nisan 2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçildikten sonra 2 Aralık 2018 tarihindeki olağan genel kurulda 3 yıl daha başkanlığa getirilerek Trabzonspor'un 17. başkanı olan Ağaoğlu'nun, 3. dönemi başlayacak.

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AHMET AĞAOĞLU, 4 NUMARALI SANDIKTA OY KULLANDI

Trabzonspor'da tek listeyle seçimlere giden başkan Ahmet Ağaoğlu da salona gelerek 4 numaralı sandıkta oy kullandı. Oy verme işlemi saat 16.00'da son bulacak.

Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Şemsetdin Hancı, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacıhaliloğlu.


Yedek üyeler: Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın.

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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi!
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