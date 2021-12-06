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Giriş Tarihi: 6.12.2021

Kouassi fırtına’ya kapıldı

YUNUS EMRE SEL
Kouassi fırtına’ya kapıldı

Bordo-mavililer, bu ay sonunda boşa çıkacak olan Fildişi Sahilli kanat forvet ile her konuda anlaşma sağladı. Abdullah Avcı’nın uzun süredir takip ettiği 27 yaşındaki oyuncu, yarın Trabzon’a gelip sözleşme imzalayacak

Süper Lig'in namağlup lideri Trabzonspor, bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da devre arası transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor kurmayları, Çin ekibi Wuhan FC'e forma giyen ve aralık ayında kulübüyle sözleşmesi bitecek olan kanat forvet Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardı. 31 Aralık 2021'de serbest statüde yer alacak Kouassi'nin Trabzon'a davet edildiği ve yarın şehre gelerek bordo-mavili kulüp ile sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan da yaptığı açıklamayla bu transferi doğruladı.

AVCI ONAY VERDI YÖNETIM BITIRDI
Bu sezon Çin Süper Ligi'nde 13 maçta 5 gol atan 27 yaşında ve 1.80 boyundaki Fildişi Sahilli milli oyuncu, ocak ayında oynanacak olan Afrika Kupası'nda da görev yapacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve alınmasına onay verdikten sonra yönetimin elini çabuk tutarak bu transferi bitirdiği belirtildi.

ANTALYA HAZIRLIĞI BAŞLADI
ADANA Demirspor galibiyetinin ardından dün Antalyaspor maçının hazırlıklarına start veren Trabzonspor, yenileme ve çabukluk antrenmanı yaptı. Bugünü izinli geçirecek olan Fırtına, yarın tekrar çalışmalarına başlayacak.

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Kouassi fırtına’ya kapıldı
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