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Giriş Tarihi: 7.12.2021 23:19 Son Güncelleme: 7.12.2021 23:22

Attila Szalai'den transfer açıklaması! Chelsea iddiaları sonrası...

Attila Szalai’den transfer açıklaması! Chelsea iddiaları sonrası...

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunun devre arasında Apollon Limassol takımından kadrosuna kattığı Attila Szalai, sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeyi başarmıştı. Son zamanlarda Chelsea ile anılan genç futbolcu, sosyal medya hesabından bu iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe'nin son dönemde Avrupa kulüplerinin takibinde olduğu genç oyuncusu Attila Szalai, Chelsea iddiaları sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sarı-laciverlti kulübün de yalanladığı haber üzerine Szalai, "Benim için önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı" dedi.

Attila Szalai'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Fenerbahçe ailesi. Son günlerde benim ile ilgili çok sayıda dedikodu yazılıyor. Menajerlerim büyük kulüplerden teklifler geldiğini söylüyor ancak ben Fenerbahçe'nin başarısı için çalışmaya devam ediyorum. Benim için önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. Kulübün hedeflerine ulaşması için çok çalışıyorum ve elimden gelenin en iyisini veriyorum."

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Attila Szalai'den transfer açıklaması! Chelsea iddiaları sonrası...
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