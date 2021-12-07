Attila Szalai’den transfer açıklaması! Chelsea iddiaları sonrası...

Attila Szalai'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Fenerbahçe ailesi. Son günlerde benim ile ilgili çok sayıda dedikodu yazılıyor. Menajerlerim büyük kulüplerden teklifler geldiğini söylüyor ancak ben Fenerbahçe'nin başarısı için çalışmaya devam ediyorum. Benim için önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. Kulübün hedeflerine ulaşması için çok çalışıyorum ve elimden gelenin en iyisini veriyorum."