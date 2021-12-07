Leipzig, Manchester City’yi devirdi! Yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek...

Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Leipzig, Manchester City'yi konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 24'de Dominik Szoboszlai ve 71'de Andre Silva kaydetti.
Manchester City'nin tek golünü ise 76'da Riyad Mahrez attı. İngiliz ekibinde Kyle Walker, 82'de direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla mağlubiyete rağmen Manchester City, 12 puanla gruptan lider çıkmayı başardı. 7 puanla grubu 3. sırada bitiren Leipzig ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.