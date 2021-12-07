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Giriş Tarihi: 7.12.2021 22:54 Son Güncelleme: 7.12.2021 22:54

Leipzig, Manchester City'yi devirdi! Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek...

Leipzig, Manchester City’yi devirdi! Yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek...

Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Leipzig, sahasında Manchester City'yi 2-1 mağlup ederek grubu 3. bitirdi ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Dominik Szoboszlai ve Andre Silva kaydetti.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Leipzig, Manchester City'yi konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 24'de Dominik Szoboszlai ve 71'de Andre Silva kaydetti.

Manchester City'nin tek golünü ise 76'da Riyad Mahrez attı. İngiliz ekibinde Kyle Walker, 82'de direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla mağlubiyete rağmen Manchester City, 12 puanla gruptan lider çıkmayı başardı. 7 puanla grubu 3. sırada bitiren Leipzig ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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Leipzig, Manchester City'yi devirdi! Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek...
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