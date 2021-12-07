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Giriş Tarihi: 7.12.2021 21:42 Son Güncelleme: 7.12.2021 21:59

Son dakika: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde prestij maçına çıkıyor! Borussia Dortmund karşısında hedef 3 puan...

Son dakika: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde prestij maçına çıkıyor! Borussia Dortmund karşısında hedef 3 puan...

Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, bu sezon Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting'in olduğu C Grubu'nda henüz 3 puanla tanışamadı. Siyah-beyazlılar, grubun son maçında 3 puan hedefi için Alman ekibi Borussia Dortmund'la karşılaşacak. 23.00'te başlayacak olan kritik karşılaşmanın 11'leri belli oldu...

Son dakika haberi... Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak. Signal Iduna Park'taki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU

Beşiktaş: Ersin, Necip, Montero, Welinton, Umut Meraş, Josef, Mehmet Topal, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Larin, Batshuayi

Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz, Witsel, Dahoud, Bellingham, Wolf, Reus, Malen.

HENÜZ GALİBİYETİ VE PUANI YOK

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenilirken, grupta oynadığı son maçta da Ajax'a İstanbul'da 2-1 mağlup oldu.

Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip grupta son sırada yer alırken, oynadığı 2 karşılaşmayı kazanıp 3'ünde de yenilen Borussia Dortmund 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

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Son dakika: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde prestij maçına çıkıyor! Borussia Dortmund karşısında hedef 3 puan...
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