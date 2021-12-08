Gedson operasyonu

G.Saray, Gedson için Benfica’ya 8 milyon Euro ve bonus önerecek. Teklif kabul görmezse zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama önerisi ve Fatih Terim-Rui Costa dostluğu devreye sokulacak
Transferin son günü Portekiz'den gelen Gustavo Assunçao ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray'da devre arası listesinin ilk sırasına yine Gedson Fernandes yazıldı. Geçen sezonun son bölümünde sarı-kırmızılı forma ile başarılı bir performans sergileyen Portekizli oyuncu için sezon başında Benfica 15 milyon Eurobonservis isteyincetransfersuya düşmüştü. Lizbon ekibinde forma şansı bulamayan ve 2023 sezonu sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan oyuncu, G.Saray'a gitmek istediğini yönetimine iletti. Ocakayında masaya 8 milyon Euroile oturacak olan sarı-kırmızılılar,Benfica ile bonservis bedelinde uzlaşamazsa kiralama formülü devreye sokulacak. Sarı-kırmızılılar bu kez sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koyarak Gedson'u tekrar kiralamaya çalışacak. 22 yaşındaki Portekizliorta saha oyuncusu içinson çare ise teknik patronFatih Terim'i devreye sokupBenfica'da başkanlığa soyunaneski talebesi RuiCosta'yı iknaedebilmek.