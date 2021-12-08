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Giriş Tarihi: 8.12.2021

Gedson operasyonu

MEHMET ÖZCAN
Gedson operasyonu

G.Saray, Gedson için Benfica’ya 8 milyon Euro ve bonus önerecek. Teklif kabul görmezse zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama önerisi ve Fatih Terim-Rui Costa dostluğu devreye sokulacak

Transferin son günü Portekiz'den gelen Gustavo Assunçao ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray'da devre arası listesinin ilk sırasına yine Gedson Fernandes yazıldı. Geçen sezonun son bölümünde sarı-kırmızılı forma ile başarılı bir performans sergileyen Portekizli oyuncu için sezon başında Benfica 15 milyon Euro bonservis isteyince transfer suya düşmüştü. Lizbon ekibinde forma şansı bulamayan ve 2023 sezonu sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan oyuncu, G.Saray'a gitmek istediğini yönetimine iletti. Ocak ayında masaya 8 milyon Euro ile oturacak olan sarı-kırmızılılar, Benfica ile bonservis bedelinde uzlaşamazsa kiralama formülü devreye sokulacak. Sarı-kırmızılılar bu kez sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koyarak Gedson'u tekrar kiralamaya çalışacak. 22 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu için son çare ise teknik patron Fatih Terim'i devreye sokup Benfica'da başkanlığa soyunan eski talebesi Rui Costa'yı ikna edebilmek.

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Gedson operasyonu
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