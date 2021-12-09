GS Lazio maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 6. maçında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin mücadelesini izlemek ve keyifli anlara tanık olmak isteyenler "GS Lazio maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta, şifresiz mi?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
GS - Lazio maçı canlı izle linki ve ilk 11 detayları şöyle;
LAZİO XI: Strakosha, Hysaj, Acerbi, Felipe, Marusic, Basic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Pedro, Zaccagni, Immobile.
GALATASARAY XI: Muslera (K), Aanholt, Marcao, Nelsson, Yedlin, Feghouli, Taylan, Berkan, Kerem, Diagne, Babel