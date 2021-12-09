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Giriş Tarihi: 9.12.2021 22:30 Son Güncelleme: 9.12.2021 22:31

GS Lazio maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı saat kaçta, şifresiz mi?

GS Lazio maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi E grubu son maçında namağlup lider Galatasaray, Lazio deplasmanına konuk oluyor. Fatih Terim yönetiminde başarılı gidişini sürdüren sarı-kırmızılı ekibin mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler exxen canlı yayın izleme detaylarını öğrenmek isteyerek “GS Lazio maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta, şifresiz mi?” sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Merak konusu olan GS Lazio maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 6. maçında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin mücadelesini izlemek ve keyifli anlara tanık olmak isteyenler "GS Lazio maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta, şifresiz mi?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

GS LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK, SAAT KAÇTA?

GS - Lazio maçı canlı izle linki ve ilk 11 detayları şöyle;

  • Lazio - Galatasaray maçında ilk düdük 9 Aralık 2021 Perşembe günü saat 23:00'da çalacak. Mücadele, Exxen platformu ekranlarından naklen olarak yayınlanacak.



LAZİO - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

LAZİO XI: Strakosha, Hysaj, Acerbi, Felipe, Marusic, Basic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Pedro, Zaccagni, Immobile.

GALATASARAY XI: Muslera (K), Aanholt, Marcao, Nelsson, Yedlin, Feghouli, Taylan, Berkan, Kerem, Diagne, Babel

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GS Lazio maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı saat kaçta, şifresiz mi?
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