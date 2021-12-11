Getafe deplasmanda 1 puanla yetindi! Puanı Enes Ünal getirdi...

İspanya La Liga'nın 17. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Deportivo Alaves, Getafe'yi konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Getafe ligde kalma adına nefes aldı.
Konuk ekibin golünü 20'de milli futbolcu Enes Ünal kaydetti. Ev sahibi ekibin eşitlik golünü ise 86'da Joselu attı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes, 74'te yerini Jakub Jankto'ya bıraktı. Deportivo Alaves Florian Lejeune, 90'da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Enes Ünal, bu sezon Getafe formasıyla çıktığı 17 maçta 5 gol kaydetti.
Bu sonuçla Getafe, puanını 12 yaparken Deportivo Alaves ise 15 puana ulaştı.