İstanbul derbisinde Başakşehir ile Kasımpaşa karşılaşıyor (CANLI)

Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.
Emre Belözoğlu ile çıktığı 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alan Başakşehir bu karşılaşmayı da kazanarak müthiş çıkışını sürdürmek istiyor. 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa ise 3 puanı alıp ligin dibinden kurtulmak amacında... Maç öncesinde Başakşehir ligde 25 puanla 5. sırada, Kasımpaşa ise 11 puanla 19. sırada yer alıyor. Başakşehir-Karagümrük maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA
BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Visca, Chadli, Deniz, Okaka
Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Eren, Travnik, Tarkan, Eysseric, Yusuf, Varga, Umut