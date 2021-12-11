İstanbul derbisinde Başakşehir ile Kasımpaşa karşılaşıyor (CANLI)

Emre Belözoğlu ile çıktığı 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alan Başakşehir bu karşılaşmayı da kazanarak müthiş çıkışını sürdürmek istiyor. 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa ise 3 puanı alıp ligin dibinden kurtulmak amacında... Maç öncesinde Başakşehir ligde 25 puanla 5. sırada, Kasımpaşa ise 11 puanla 19. sırada yer alıyor. Başakşehir-Karagümrük maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...