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Giriş Tarihi: 11.12.2021 15:19

İstanbul derbisinde Başakşehir ile Kasımpaşa karşılaşıyor (CANLI)

İstanbul derbisinde Başakşehir ile Kasımpaşa karşılaşıyor CANLI

Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Emre Belözoğlu ile çıktığı 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alan Başakşehir bu karşılaşmayı da kazanarak müthiş çıkışını sürdürmek istiyor. 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa ise 3 puanı alıp ligin dibinden kurtulmak amacında... Maç öncesinde Başakşehir ligde 25 puanla 5. sırada, Kasımpaşa ise 11 puanla 19. sırada yer alıyor. Başakşehir-Karagümrük maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.

Emre Belözoğlu ile çıktığı 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alan Başakşehir bu karşılaşmayı da kazanarak müthiş çıkışını sürdürmek istiyor. 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa ise 3 puanı alıp ligin dibinden kurtulmak amacında... Maç öncesinde Başakşehir ligde 25 puanla 5. sırada, Kasımpaşa ise 11 puanla 19. sırada yer alıyor. Başakşehir-Karagümrük maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA

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BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Visca, Chadli, Deniz, Okaka
Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Eren, Travnik, Tarkan, Eysseric, Yusuf, Varga, Umut

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İstanbul derbisinde Başakşehir ile Kasımpaşa karşılaşıyor (CANLI)
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