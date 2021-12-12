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Giriş Tarihi: 12.12.2021 22:06 Son Güncelleme: 12.12.2021 22:14

18'lik Serdar Saatçı, Beşiktaş tarihine geçti! Cyle Larin'in golünde...

18’lik Serdar Saatçı, Beşiktaş tarihine geçti! Cyle Larin’in golünde...

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek ligde 5 maç sonra kazandı. Siyah-beyazlılarda ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki genç futbolcu Serdar Saatçı, yaptığı asistle Beşiktaş tarihine geçti.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası çıktığı ilk karşılaşmada sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek ligde 5 maç sonra kazandı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Cyle Larin, Michy Batshuayi (2) ve Güven Yalçın kaydetti.

Siyah-beyazlılarda ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki Serdar Saatçı, ilk golde Larin'e yaptığı asistle Beşiktaş tarihine geçti.

Opta verilerine göre, Serdar Saatçı (18 yaş 301 gün), 2010-2011 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla asist yapan en genç futbolcu oldu.

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Genç savunma oyuncusu bu sezon Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 4 maça çıktı.

SERDAR SAATÇI'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki oyuncusu Serdar Saatçı 10. dakikadaki hareketiyle alkış aldı. Siyah-beyazlı ekibin rakip yarı alanında kullandığı serbest vuruş sonrası oyunculardan seken top son olarak Serdar'a çarparak dışarı çıktı.

Maçın hakemi Ali Şansalan Beşiktaş lehine korner kararı verirken, Serdar meşin yuvarlağın kendisine çarpıp gittiği yönünde uyarıda bulundu. Şansalan, Serdar'ın bu uyarısı sonrası kararını değiştirerek autu gösterdi.

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18'lik Serdar Saatçı, Beşiktaş tarihine geçti! Cyle Larin'in golünde...
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