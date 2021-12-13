Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jonathan David'den Burak Yılmaz sözleri! "Hepimizi mutlu ediyor..."
Giriş Tarihi: 13.12.2021 19:03 Son Güncelleme: 13.12.2021 19:04

Jonathan David'den Burak Yılmaz sözleri! "Hepimizi mutlu ediyor..."

Jonathan David’den Burak Yılmaz sözleri! Hepimizi mutlu ediyor...

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille'in Kanadalı golcüsü Jonathan David, Lyon maçı öncesi milli futbolcu Burak Yılmaz hakkında konuştu. 21 yaşındaki golcü futbolcu, "Burak gol atınca hepimiz mutlu oluyoruz.” dedi.

Fransa Ligue 1'de Lille'in Kanadalı golcüsü Jonathan David, Lyon maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki golcü futbolcu, Burak Yılmaz hakkında da konuşurken "Burak gol atınca hepimiz mutlu oluyoruz." dedi. Fransa Ligue 1'in 18. haftasında Lille, sahasında Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Maç öncesi konuşan Jonahthan David, "Şu anda kendime güveniyorum. Bir şansım olduğunda, onu fırsata çevireceğime eminim. Daha büyük hedefi görüyor muyum diyebilir miyiz bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"GOL ATINCA HEPİMİZ MUTLU OLUYORUZ"

Burak Yılmaz'la ilgili de konuşan 21 yaşındaki golcü, "Burak ile ilişkim hala iyi. Geçen yıldan beri her zaman iyi olmuştur. Zor zamanlar geçirdi. Daha iyi olacak. Tecrübeli bir oyuncu, bu anların üstesinden gelmek için ne yapması gerektiğini biliyor. Başka zor zamanlar da geçirdi, bu yüzden nasıl tepki vereceğini biliyor. Gol atınca hepimiz mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Jonathan David, bu sezon Lille formasıyla 25 maçta 14 gol kaydetti. Burak Yılmaz ise bu sezon Lille formasıyla çıktığı 22 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Merkez Bankası döviz kurları için 4. kez harekete geçti!
Altın gram fiyatı PSİKOLOJİK BANDI KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 13 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
14 yıl önce kâbuslar bitti büyük rüya gerçeğe döndü: Bolu Tüneli
Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'dan şoke eden sözler! 'Bıçakla bacaklarını ayırdım..."
SON DAKİKA: İBB'de yeni skandal! PKK'nın dağ kadrosundan sonra polisin şehit edildiği olaya karışan DHKP-C'li teröristi de işe aldılar
SON DAKİKA: İstanbul'da ekonomi zirvesi! Başkan Erdoğan, Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve banka yöneticileriyle görüşüyor
SON DAKİKA: PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
SON DAKİKA | İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanlarının ifadeleri şoke etti
Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası şok sözler! "Oyuna girmek istemedi"
SON DAKİKA: İBB polisin şehit olduğu olaylara karışan DHKP-C'liyi işe almıştı! Şehit babası isyan etti: Vicdansızlar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Jonathan David'den Burak Yılmaz sözleri! "Hepimizi mutlu ediyor..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA