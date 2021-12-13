Jonathan David'den Burak Yılmaz sözleri! "Hepimizi mutlu ediyor..."

"GOL ATINCA HEPİMİZ MUTLU OLUYORUZ"

Burak Yılmaz'la ilgili de konuşan 21 yaşındaki golcü, "Burak ile ilişkim hala iyi. Geçen yıldan beri her zaman iyi olmuştur. Zor zamanlar geçirdi. Daha iyi olacak. Tecrübeli bir oyuncu, bu anların üstesinden gelmek için ne yapması gerektiğini biliyor. Başka zor zamanlar da geçirdi, bu yüzden nasıl tepki vereceğini biliyor. Gol atınca hepimiz mutlu oluyoruz." diye konuştu.