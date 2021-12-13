Jonathan David'den Burak Yılmaz sözleri! "Hepimizi mutlu ediyor..."

Fransa Ligue 1'de Lille'in Kanadalı golcüsü Jonathan David, Lyon maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki golcü futbolcu, Burak Yılmaz hakkında da konuşurken "Burak gol atınca hepimiz mutlu oluyoruz." dedi. Fransa Ligue 1'in 18. haftasında Lille, sahasında Lyon ile 0-0 berabere kaldı.
Maç öncesi konuşan Jonahthan David, "Şu anda kendime güveniyorum. Bir şansım olduğunda, onu fırsata çevireceğime eminim. Daha büyük hedefi görüyor muyum diyebilir miyiz bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
"GOL ATINCA HEPİMİZ MUTLU OLUYORUZ"
Burak Yılmaz'la ilgili de konuşan 21 yaşındaki golcü, "Burak ile ilişkim hala iyi. Geçen yıldan beri her zaman iyi olmuştur. Zor zamanlar geçirdi. Daha iyi olacak. Tecrübeli bir oyuncu, bu anların üstesinden gelmek için ne yapması gerektiğini biliyor. Başka zor zamanlar da geçirdi, bu yüzden nasıl tepki vereceğini biliyor. Gol atınca hepimiz mutlu oluyoruz." diye konuştu.
Jonathan David, bu sezon Lille formasıyla 25 maçta 14 gol kaydetti. Burak Yılmaz ise bu sezon Lille formasıyla çıktığı 22 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.