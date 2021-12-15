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Giriş Tarihi: 16.12.2021 01:30

Borussia Dortmund, Greuther Fürth'ü rahat geçti

AA
Borussia Dortmund, Greuther Fürth’ü rahat geçti

Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, sahasında Greuther Fürth’u 3-0 yendi. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri, 32 ve 82'de Haaland, 89'da Donyell Malen getirdi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 16. haftasında Signal Iduna Park'ta ligde son sırada bulunan Greuther Fürth'u konuk etti.

Ev sahibi ekip 33. dakikada Erling Haaland'ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund, 82. dakikada Haaland ve 89. dakikada Donyell Malen ile 2 gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 34'e çıkararak lider Bayern Münih'in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Greuther Fürth ise 4 puanla 18. ve son sırada bulunuyor.

Günün diğer karşılaşmalarında Eintracht Frankfurt deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 3-2 mağlup ederken, Bayer Leverkusen sahasında Hoffenheim ile 2-2, Union Berlin sahasında Freiburg ile 0-0 ve Augsburg sahasında Leipzig ile 1-1 berabere kaldı.

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Borussia Dortmund, Greuther Fürth'ü rahat geçti
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