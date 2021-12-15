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Giriş Tarihi: 15.12.2021 19:08 Son Güncelleme: 15.12.2021 19:14

Galatasaray'dan Marcao ve Muslera, Avrupa'nın en iyi 11'ine seçildi!

AA
Galatasaray’dan Marcao ve Muslera, Avrupa’nın en iyi 11’ine seçildi!

Veri karşılaştırma uygulaması Comparisonator, UEFA kulüp organizasyonlarının grup aşamalarındaki en iyi 11'leri belirledi. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Galatasaray'da Marcao ve Muslera, en iyi 11'e seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen Galatasaray'dan Muslera ve Marcao, UEFA Avrupa Ligi gruplarının en iyi kadrosunda yer aldı.

Avrupa kupalarının grup aşamalarındaki en iyi 11'ler şöyle:

- UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alexander-Arnold (Liverpool), Kounde (Sevilla), Martinez (Ajax), Cancelo (Manchester City), Berghuis (Ajax), Fernandes (Manchester United), Salah (Liverpool), Sane (Bayern Münih), Haller (Ajax), Lewandowski (Bayern Münih)

- UEFA AVRUPA LİGİ

Muslera (Galatasaray), Aguilar (Monaco), Bediashile (Monaco), Marcao (Galatasaray), Cresswell (West Ham United), Maddison (Leicester City), Evander (Midtjylland), Wirtz (Bayer Leverkusen), Januzaj (Real Sociedad), Ekambi (Olimpik Lyon), Daka (Leicester City)

- UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ

Lindner (Basel), Bah (Slavia Prag), Piesinger (Randers), Ngadeu-Ngadjui (Gent), Sidcley (PAOK), Biel (Kopenhag), Andrade (Karabağ), Zivkovic (PAOK), Wittek (Vitesse), Abraham (Roma), Cabral (Basel)

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Galatasaray'dan Marcao ve Muslera, Avrupa'nın en iyi 11'ine seçildi!
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