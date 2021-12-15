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Giriş Tarihi: 15.12.2021 23:17 Son Güncelleme: 15.12.2021 23:18

Gaziosmanpaşa Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

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Gaziosmanpaşa Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Spora ve sporcuya destek olmayı sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki 23 amatör spor kulübüne 600 bin lira değerinde spor malzemesi yardımında bulundu.

Gaziosmanpaşa Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen programa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yanı sıra amatör spor kulübü yönetcileri ve sporcular katıldı. Spor kulüplerine maç forması, antrenman eşofmanı, maç ve antrenman topları ile çok sayıda antrenman malzemesi dağıtıldığı programda "Karizma Şov Akrobasi Takımı" aksiyon dolu basketbol şovunu sergilerken, "Kafkas Dans Ekibi" de keyifli bir dans gösterisi sundu.

Törende konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koral, "Gaziosmanpaşa Belediyemiz hem spora hem sanata birinci derecede önem vermektedir. Sanatla ilgili olarak da sanat merkezlerimizden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan geçtiğimiz günlerde ödül de aldık belediyemiz adına. Bundan son derece gururlu ve mutluyuz. Sanatla ve sporla uğraşan gençlerden kesinlikle zarar gelmez. Kendisine fayda olur. Kötü alışkanlıklar edinmez. 5 bin kişilik stat Mevlana Mahallesi'nde bitmek üzere. Büyük ihtimalle önümüzdeki sezona yetişecek. Gerçekten hocalarımıza ve kulüplerimize destek vermek zorundayız. İlçemizi Türkiye'de ve Dünya'da da tanıtacak isimler ortaya çıkartmalıyız. Bunlar için de hep birlikte el birliğiyle mücadele edeceğiz, gayret edeceğiz" açıklamasında bulundu.

15 yaşında olan ve basketbol takımında yer alan Yiğit Çerçioğlu, "Yaklaşık 6 senedir basketbol oynuyorum. 3 senedir de aynı takımdayım, arkadaşlarımla birlikte. Doğma büyüme Gaziosmanpaşalıyım. Daha önceden bir kere daha yapmışlardı yine aynı burada. Yararlı oluyor bizim için ürünler. Yardımcısı oluyorlar" dedi.

Yusuf Sevinç ise, "Toplarımız genelde kötü oluyordu. Böyle malzeme yardımları sayesinde daha iyi toplarla daha verimli bir şekilde antrenman yapabiliriz. O yüzden mutluyuz" şeklinde konuştu.

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Gaziosmanpaşa Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği
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