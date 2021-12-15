Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid'de Luka Modric ile Marcelo koronavirüse yakalandı
Giriş Tarihi: 15.12.2021 15:56 Son Güncelleme: 15.12.2021 15:56

Real Madrid'de Luka Modric ile Marcelo koronavirüse yakalandı

AA
Real Madrid’de Luka Modric ile Marcelo koronavirüse yakalandı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncular Luka Modric ile Marcelo'nun, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncunun karantinaya alındığı belirtilirken, oyuncuların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Hırvat Modric ile Brezilyalı Marcelo'nun, devre arasından önce takımlarının Cadiz ve Athletic Bilbao ile yapacakları lig maçında forma giymesi beklenmiyor.

36 yaşındaki Modric, Real Madrid'de bu sezon tüm kulvarlarda 18 karşılaşmada görev alırken, yaşadığı sakatlıklar ve form grafiğindeki düşüş nedeniyle 33 yaşındaki Marcelo, 5 maçta sadece 140 dakika sahada kalabildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB'nin yalanlarına Fatih Altaylı bile şaştı kaldı: Allah Allah
Altın gram fiyatı için YENİ TARİHİ ZİRVE: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 15 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
SON DAKİKA: Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! Onlarca kişi hakkında gözaltı kararı var...
Ekmek Teknesi’nin Songül’üydü… Güzel oyuncu Ekin Türkmen: Anlatsam meslekten soğursunuz!
Skandalın yeni detayları ortaya çıktı! İş adamı Hüseyin Köksal'a plaka tahsis ettiren milletvekili CHP'li çıktı
Kanlı plan son anda önlenmişti! Kandil’in kodları çözüldü! Tam 37 kez…
SON DAKİKA: CHP'li isimden çok çarpıcı Kemal Kılıçdaroğlu sözleri: Kendisi de aday olmak istemiyor! Adayı Abdullah Gül...
Ekrem ilen Ali
Bilim Kurulu Üyesinden hatırlatma dozu uyarısı! "İhmal etmeyin"
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid'de Luka Modric ile Marcelo koronavirüse yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA