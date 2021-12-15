Son dakika: Galatasaray’da deprem! Başkan yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti, ilk açıklama...

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, hem kulüp hem de Sportif AŞ'deki görevlerinden istifa etti. Youtube yayımlanan bir programa telefonla bağlanan Epözdemir, Galatasaray Kulübündeki başkan yardımcılığı ve Sportif AŞ'deki başkan vekilliği görevlerinden ayrıldığını kaydetti.
Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulu ile derin ilkesel farklılıklar, tutum, yöntem ve yaklaşım farklılıkları olduğunu aktaran Epözdemir, yapılan bazı hataların kendisini istifaya götürdüğünü belirtti.
Epözdemir, 17 Aralık Cuma günü kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek istifasının gerekçelerini anlatacak.
Rezan Epözdemir'in açıklamaları şöyle:
"Bugün resmen istifa ettim. Burak Elmas beni görevden almadı. Ben kendim istifa ettim. Yöntem ve esas farklılıklarından dolayı istifa ettim."
"3 aydır çok ciddi mücadele ediyorum. Sonunda fikirlerimin değer görmediğini fark ettim. Evet ilkeli durmak yalnızlık getirir. Bizler Galatasaray'dan kimlik bulan insanlar değiliz. 6 aydır inanılmaz çalıştık."
"Galatasaray'ın hakları yenilirken, düşmanlık varken Galatasaray'ın hakları savunulmadığı için istifa ettim. Bu istifa sebeplerinden biridir."
"Galatasaray'ın bir duruş, bir irade göstermesi gerektiğini ısrarla söyledim. Her maç sonrası açıklama yapılması gerektiğini Galatasaray'a karşı sistematik bir şey olduğunu söyledim."
Rezan Epözdemir, 17 Aralık Cuma günü istifasını daha detaylı anlatacağını söylerek sözlerine nokta koydu.