Son dakika: Galatasaray’da deprem! Başkan yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti, ilk açıklama...

"Galatasaray'ın hakları yenilirken, düşmanlık varken Galatasaray'ın hakları savunulmadığı için istifa ettim. Bu istifa sebeplerinden biridir."

"Galatasaray'ın bir duruş, bir irade göstermesi gerektiğini ısrarla söyledim. Her maç sonrası açıklama yapılması gerektiğini Galatasaray'a karşı sistematik bir şey olduğunu söyledim."