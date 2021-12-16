Kartal’ın yeni hocası Pinheiro

45 yaşındaki çalıştırıcı, Estoril ile sözleşmesini feshettikten sonra anlaşma resmiyete dökülecek. 1.5 yıllık mukavele karşılığında 900 bin Euro alacak olan Bruno Pinheiro’nun Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimali var
Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası 11 teknik direktör adayı ile görüşen Beşiktaş, Bruno Pinheiro isminde karar kıldı. Daha önce prensip anlaşmasınavarılan Portekizliçalıştırıcı için başkan AhmetNur Çebi'nin onay vermesiylebirlikte taraflar işi bitirmekiçin harekete geçti. Pinheiro, kulübü Estoril ile sözleşmesini feshedecek, 50 bin Euro tutan tazminatını da kendi cebinden karşılayacak.45 yaşındaki teknik adam,1.5 yıllık mukavele karşılığındabu sezonun kalankısmı için 300 bin Euro, geleceksezon için de 600 binEuro ücret alacak.
GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇINI İZLEDİ
Pinheiro'nun Estoril ile sözleşme fesih işlemlerini tamamlayıp, birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Genç çalıştırıcının, Fenerbahçe derbisinde takımın başında yer alma ihtimali bulunuyor. Aksi durumda Beşiktaş, 4-2 kazanılan Kayserispor maçında olduğu gibi pazar günü de Önder Karaveli yönetiminde mücadele edecek. Pinheiro, Beşiktaş'ınKayserispor ile oynadığı maçınyanı sıra Fenerbahçe'ninGaziantep FK'ya 3-2 yenildiğikarşılaşmayı izleyerek hazırlıklarınabaşlamıştı.
AĞUSTOS AYINDA PORTEKİZ'İN EN İYİSİ OLDU
45 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezon 2. Lig'de şampiyon yaparak Portekiz Süper Ligi'ne taşıdığı Estoril ile bu sezon da iyi işler başardı. Kısıtlı imkânlar ve genç bir kadroyla ligde 14 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Pinheiro'nun ekibi 5. sırada yer alıyor. Pinheiro, Estoril ile ağustos ayında Portekiz Ligi'nin en iyi teknik direktörü seçildi.
MİGUEL CRESPO'YU PARLATAN İSİM PINHEIRO, Estoril ile oluşturduğu genç takımla dikkat çekiyor... Fenerbahçe'nin formasını giyen Miguel Crespo, Portekizli hocanın çıkardığı isimler arasında. Pinheiro, Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier'in kuzeni Loreintz Rosier'in de teknik direktörlüğünü yapıyordu.