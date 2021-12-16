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Giriş Tarihi: 16.12.2021 21:53 Son Güncelleme: 16.12.2021 21:54

Real Madrid'de koronavirüs vaka sayısı 9'a çıktı!

AA
Real Madrid’de koronavirüs vaka sayısı 9’a çıktı!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid 'de koronavirüs (Kovid-19) vakaları 9'a çıkarken, kontroller artırıldı. Luka Modric ve Marcelo'nın ardından bugün de 4 futbolcu ve 1 yardımcı antrenörün Kovid-19 tespit pozitif çıktı.

Real Madrid'de hafta başında yapılan testlerde futbol takımında Luka Modriç ve Marcelo'nun pozitif çıkmasının ardından bugün de Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo Goes, Andriy Lunin ve yardımcı antrenör Davide Ancelotti de Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Eflatun-beyazlıların basketbol takımında ise başantrenör Pablo Laso ve oyuncu Thomas Heurtel'de Kovid-19 çıkmıştı. Basketbol ve futbol takımının antrenman alanları aynı spor kompleksinde bulunduğundan "Real Madrid Spor Şehri" olarak adlandırılan yerde kontrollerin artırıldığı duyuruldu.

La Liga'daki koronavirüs protokolüne göre bir maçın ertelenmesi için bir takımda, altyapıdaki kadrosu dahil olmak üzere en az 13 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması gerekiyor.

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Real Madrid'de koronavirüs vaka sayısı 9'a çıktı!
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