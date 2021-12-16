Son dakika! Galatasaray yönetiminde çatlak! Rezan Epözdemir neden istifa etti?

Galatasaray yönetiminde çatlak... Galatasaray'da yeni yönetimde ilk istifa geldi. Göreve geleli henüz 6 ay olan Galatasaray yönetimi karıştı. Başkan Burak Elmas ile daha önce sorunlar yaşayan başkan yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti. Peki yaşananların perde arkasında neler var? İşte sebepler...