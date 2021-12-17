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Giriş Tarihi: 17.12.2021 18:13 Son Güncelleme: 17.12.2021 18:25

Son dakika: Beşiktaş'tan Bruno Pinheiro açıklaması! İstanbul'a geliyor...

Son dakika: Beşiktaş’tan Bruno Pinheiro açıklaması! İstanbul’a geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş, yeni teknik direktörü Bruno Pinheiro'u İstanbul'a getiriyor. Siyah-beyazlı kulübün 2. başkanı Adnan Dalgakıran, teknik direktör Bruno Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı 45 yaşındaki Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro, İstanbul'a geliyor. A Spor'dan Sercan Dikme'ye konuşan konuşan Beşiktaş'ın 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, teknik direktör Bruno Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Son olarak Başkan Ahmet Nur Çebi de Bruno Pinheiro'ya onay verdi. Başkan ve yönetim Pinheiro'yla yeni bir proje kurmayı düşünüyor.

Bruno Pinheiro sözleşme fesih için Estoril'le son detayları konuşuyor. Beşiktaş, Pinheiro'ya Fenerbahçe derbisini tribünden izletmeyi planlıyor.

Famalicao'yla bugün karşılaşacak Estoril'de Bruno Pinheiro kulüp yetkilileriyle son görüşmeyi yapacak.

Bruno Pinheiro, Estoril'le olan fesih ücretini kendisi ödeyip Beşiktaş'a gelmek istiyor. Henüz herhangi bir fesih yok. Pinheiro ve Estoril arasındaki görüşmeler devam ediyor.

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Son dakika: Beşiktaş'tan Bruno Pinheiro açıklaması! İstanbul'a geliyor...
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