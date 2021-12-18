Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tayfun Korkutlu Hertha Berlin, Borussia Dortmund'u devirdi!
Giriş Tarihi: 18.12.2021 23:56 Son Güncelleme: 18.12.2021 23:59

Tayfun Korkutlu Hertha Berlin, Borussia Dortmund'u devirdi!

AA
Tayfun Korkutlu Hertha Berlin, Borussia Dortmund’u devirdi!

Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, deplasmanda Tayfun Korkut’un takımı Hertha Berlin’e 3-2 yenildi. Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini Ishak Belfodil ve Marco Richter (2) kaydetti.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 17. haftasında Olimpiyat Stadı'nda teknik direktörlüğünü Tayfun Korkut'un yaptığı Hertha Berlin'e konuk oldu. Sarı-siyahlılar, 31. dakikada Julian Brandt'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Hertha Berlin, 51. dakikada Ishak Belfodil, 57. ve 69. dakikalarda Marco Richter ile bulduğu 3 golle skoru 3-1 yaptı.

Borussia Dortmund, karşılaşmanın son bölümünde rakip üzerine baskıyı artırarak 83. dakikada Steffen Tigges'in topu filelere göndermesiyle durumu 3-2'ye getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma Hertha Berlin'in 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Ligde 34 puanda kalan Borussia Dortmund, sezonun ilk yarısını lider Bayern Münih'in 9 puan gerisinde 2. sırada tamamladı. Puanını 21'e çıkaran Hertha Berlin, 11. sırada yer alıyor.

Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılamalarda Arminia Bielefeld deplasmanda Leipzig'i 2-0, Einracht Frankfurt sahasında Mainz 05'i 1-0 ve Union Berlin deplasmanda Bochum'u 1-0 yendi. Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach maçı 1-1, Greuther Fürth-Augsburg karşılaşması da 0-0 berabere sonuçlandı.Bundesliga'da yarın Freiburg-Bayer Levkerusen ve Köln-Stuttgart karşılaşmaları oynanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: 3 aylık Elif Ada bebeği döverek öldürmüştü! O baba cezaevinde asılı halde bulundu
SON DAKİKA HABERİ: İşte yerli otomobil TOGG'un logosu! Herkes 14.30'a kilitlenmişti...
Kars-Erzurum kara yolunda feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
Ehliyet alacaklar dikkat! Devrim niteliğinde değişiklik
Son dakika: İzmir'de maden ocağında göçük! Validen ilk açıklama geldi
CHP’li okurlarımla baş başa
Son dakika: Galatasaray son dakikalarda 1 puanı aldı! Başakşehir karşısında nefes kesen maç…
SON DAKİKA: İBB, FETÖ'nün mahrem abilerine de iş vermiş
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Müfredatta çok önemli bir değişikliğe gittik...
Umut Bulut, Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic'i geride bıraktı.
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
ARKADAŞINA GÖNDER
Tayfun Korkutlu Hertha Berlin, Borussia Dortmund'u devirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA