Tayfun Korkutlu Hertha Berlin, Borussia Dortmund’u devirdi!

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 17. haftasında Olimpiyat Stadı'nda teknik direktörlüğünü Tayfun Korkut'un yaptığı Hertha Berlin'e konuk oldu. Sarı-siyahlılar, 31. dakikada Julian Brandt'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Hertha Berlin, 51. dakikada Ishak Belfodil, 57. ve 69. dakikalarda Marco Richter ile bulduğu 3 golle skoru 3-1 yaptı.