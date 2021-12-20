Aydınus’a penaltı ve kart tepkisi

KARŞILAŞMADA üç pozisyon Beşiktaş cephesinde büyük tepki çekti… Hakem Fırat Aydınus'un Larin'in topa kolla temasında penaltı vermesi, VAR'ın da bu kararı onaylaması siyah-beyazlıları çileden çıkardı. Taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda pozisyonda temas değil, çarpma olduğunu dile getirirken, eleştirilen diğer kararlar da Necip Uysal'ın Mesut Özil'in darbesi sonucunda sakatlanıp oyundan çıktığı pozisyonda ve Rachid Ghezzal'ın dizine Attila Szalai tarafından yapılan harekette kart çıkmaması oldu.