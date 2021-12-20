Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aydınus’a penaltı ve kart tepkisi
Giriş Tarihi: 20.12.2021

Aydınus’a penaltı ve kart tepkisi

Aydınus’a penaltı ve kart tepkisi
KARŞILAŞMADA üç pozisyon Beşiktaş cephesinde büyük tepki çekti… Hakem Fırat Aydınus'un Larin'in topa kolla temasında penaltı vermesi, VAR'ın da bu kararı onaylaması siyah-beyazlıları çileden çıkardı. Taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda pozisyonda temas değil, çarpma olduğunu dile getirirken, eleştirilen diğer kararlar da Necip Uysal'ın Mesut Özil'in darbesi sonucunda sakatlanıp oyundan çıktığı pozisyonda ve Rachid Ghezzal'ın dizine Attila Szalai tarafından yapılan harekette kart çıkmaması oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den asgari ücret 2022 ve AGİ desteği açıklaması: 'Herkese var'
Son dakika: Usta sanatçının acı günü! İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe feci şekilde hayatını kaybetti!
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın saldırısına uğrayan İHA kameramanı Ahmet Demir, o anları anlattı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan faiz indirimi mesajı: Benden başka bir şey beklemeyin
Son dakika! Türkiye Ekonomi Modeli’ne peş peşe destek: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz
Yılın son Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte masadaki konular
Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 4 gol var kazanan yok! Dev derbi nefes kesti...
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan tepki çeken hareket! Canlı yayında ses teknikerini tokatladı
AGİ'de büyük artış! Milyonlarca çalışanın maaşına nasıl yansıyacak
Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'A sert tepki: Hükümete saldırmanın versiyonlarını aramayın, bizimle baş edemezsiniz
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydınus’a penaltı ve kart tepkisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA