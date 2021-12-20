FIFA’dan 4,4 milyar dolarlık plan! Dünya Kupası iki yılda bir...

UEFA, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), her yaz küresel ya da kıtasal çapta bir futbol turnuvasının oynanmasını öngören uluslararası maç takvimi değişikliği planına karşı çıkıyor.

Dünya Kupası, erkeklerde 1930'dan (2. Dünya Savaşı nedeniyle 1942 ve 1946'da iptal edildi), kadınlarda ise 1991'den bu yana her dört yılda bir düzenleniyor.