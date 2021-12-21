Abdullah Avcı'dan Edin Visca açıklaması! "Tabi ki isterim..."

Medipol Başakşehirli Edin Visca'nın Trabzonspor'a transfer olacağı haberlerinin hatırlatılması üzerine Avcı, Başakşehir'de 11-11,5 senelik bir geçmişinin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Visca çok değerli bir oyuncu. Karşı tarafta artık hocalar benim oyuncularım olmaya başladı. Herhalde yaşlanıyoruz biraz. Emre Belözoğlu, iki hafta önce Nuri Şahin, bunlar çok güzel ve antrenman kalitesini ve rekabetini attıracak hocalar olacak Türk futbolunda. Bu öyle bir şeyin (Visca'nın transferi) kolay olmayacağı bir durum aslında. Visca gibi bir oyuncuyu ister misin dersen, tabi ki isterim, bugün herkes ister ama kulübü, mukavelesi, birçok detaylar var. Seviyorum, bizim maçımızı kazanalım, ondan sonrasına bakarız ne olacağına."