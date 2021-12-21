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Giriş Tarihi: 21.12.2021 09:22 Son Güncelleme: 21.12.2021 09:25

İstifa eden Rezan Epözdemir'e şok! Burak Elmas yasak koydu...

İstifa eden Rezan Epözdemir’e şok! Burak Elmas yasak koydu...

Galatasaray'da Rezan Epözdemir'in yönetimden istifa etmesinin ardından gelişmeler gelmeye devam ediyor. Galatasaray Yönetim Kurulu, olaylı şekilde görevinden ayrılan eski başkan vekili Rezan Epözdemir'in, yönetim alanlarına girmemesi için tüm güvenlikçileri uyardı. İşte o kararın detayları...

Galatasaray'da olaylı bir şekilde yönetim kurulundan çıkan Rezan Epözdemir'e kulüp binasına giriş yasağı getirildi! Başkan Burak Elmas ve yönetim, yapılan toplantıda eski yönetici Rezan Epözdemir'in kendisine ait olan Aslantepe Nef Stadı'ndaki loca dışında bir alana girmemesi için tüm güvenlik birimlerine bilgi verildi.

GÖREVLİLER TARAFINDAN ENGELLENECEK

Epözdemir'in, 'Yönetimden ayrılmadım' açıklaması sonrasında kulüp yerine yedek üyelerin alındığını açıklamıştı. Epözdemir, yönetim kurulu üyesi olduğu iddiası ile kulüp, yönetim birimlerine girmek istemesi halinde güvenlik görevlilerince engellenecek. Bu karar sonrasında Epözdemir'in nasıl bir tutum izleyeceği de merak konusu.

YOLLAR NEDEN AYRILMIŞTI?

Galatasaray'ın haklarının yeterince savunulmadığı gerekçesi ile tüm görevlerinden istifa eden Rezan Epözdemir, sonrasında "Sadece Sportif AŞ'den ayrıldım. Yönetim Kurulu'ndan istifa etmedim" dese de Başkan Burak Elmas ve yönetim, Rezan Epözdemir'in göreve veda ettiğini açıklayıp yedek üyeleri göreve getirmişti.

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İstifa eden Rezan Epözdemir'e şok! Burak Elmas yasak koydu...
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