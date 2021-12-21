Selçuk İnan'dan transfer açıklaması! "Çalışarak olmuyorsa değişerek..."

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu ve lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde kaldı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri sezon başında Galatasaray'dan kiralık giden Yunus Akgün kaydetti. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Selçuk İnan'ın maç sonu açıklamaları şöyle: "Çok üzgünüz. Belki dejavu olacak ama hep aynı şeyleri söylüyoruz. Aslında iyi bir oyun ortaya koyduk ama bunu skora çeviremiyoruz, bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Çok düşünüyoruz, çok çalışıyoruz."
"Hocamızla da konuştuk, çalışarak gelişemiyorsak, değişerek de gelişebiliriz. Kaliteli oyuncular da gerekiyor gol yapabilmek için."
"Oyuncularımız var ama bu dönemde bir şekilde bunu başaramıyoruz. Skora çeviremediğimiz için ne söylesek anlamlı gelmiyor."
"Önümüzde transfer süreci var. Çalışarak gelişemiyorsanız, değişerek gelişebilirsiniz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz."