Selçuk İnan'dan transfer açıklaması! "Çalışarak olmuyorsa değişerek..."

Selçuk İnan'ın maç sonu açıklamaları şöyle: "Çok üzgünüz. Belki dejavu olacak ama hep aynı şeyleri söylüyoruz. Aslında iyi bir oyun ortaya koyduk ama bunu skora çeviremiyoruz, bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Çok düşünüyoruz, çok çalışıyoruz."