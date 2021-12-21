Sıfıra sıfır elde var sıfır

YIL 2018; iki kupayı birer maçla kaçıran Kocaman’ı gönderdi, Cocu ile ocak ayında küme düşme hattına indi YIL 2021; şampiyonluğu tek yenilgiyle kaçıran Belözoğlu’nu yolladı, Pereira ile zirvenin 14 puan gerisinde kaldı
5 kez teknik adam değiştirdi, 61 oyuncu transfer etti, 14 derbinin sadece 2'sini kazanabildi! Beşiktaş derbisinde alınan 2-2'lik skor taraftarı isyan ettirdi… 2018'de göreve gelirken sonsuz kredisi olan Ali Koç, yaptığı hatalarla bunu tüketip, hedefteki isim haline gelmeyi başardı. Derbinin bitiş düdüğü ile tribünler Koç'u hedefe koyarken, protokol tribünü önüne Çevik Kuvvet müdahalesi geldi, başkan otoparktan çıkış yapmak zorunda kaldı. Ali Koç, kaderini seçimdönemlerinde verdiği teknik adamkararları beyazdan siyaha çevirdi.
YARIM KALAN HİKÂYE YİNE TAMAMLANAMADI
bin 092 oy ve tarihi destekle Fenerbahçe Başkanı olan Koç, birer maçlaiki kupa kaçıran Aykut Kocaman'ıgöndermiş ve yerineCocu'yu getirmişti. Sarı- lacivertliler o sezon ocak ayına küme düşme hattında girdi. İkinci kez başkanseçilmeden hemen önce iseKoç, Sivasspor maçındakimağlubiyetle şampiyonluğukaçıran Emre Belözoğlu'nuteknik direktörlükgörevinden aldığınıaçıkladı. Uzun süren hoca arayışları sonrası ise "yarım kalanhikâyeyi tamamlamakiçin" Pereira tercihinde bulundu. Ocak ayına iki maç kala liderin 14 puan gerisinde kaldı.
DERBİLERDE KAYIP
ALI Koç döneminde 4sezonda 14 derbiye çıkanFenerbahçe, 8 beraberlik, 4yenilgi aldı. 2 galibiyetin ilkini2019-2020'de iç sahadaBeşiktaş'a karşı, diğerini isebu sezon deplasmandaGalatasaray önündeelde etti.
61 FUTBOLCU ALINDI
2018-2019 sezonunda 16futbolcuyla sözleşme imzaladı.2019-2020'de renklerine14 oyuncuyu bağlayanFenerbahçe, geride kalansezon ise 22 oyuncuyu kadrosunadahil etti. Sarılacivertliler,bu sezon9 transfer yaptı.
SERİLER SON BULDU
F.BAHÇE'NIN iç sahada Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı uzun süredir elinde bulundurduğu yenilmezlik serileri, Ali Koç döneminde son buldu. G.Saray'a karşı 23 maç ve 20 yıllık,Beşiktaş önündeki 15 yıllık seri son buldu. Trabzon'a da Kadıköy'de 23 yıl sonramağlup oldu.
GELEN GİTTİ
ALI Koç, başkanlığı döneminde 5 kez teknik direktör değişikliğine gitti. İlk 3 sezonda PhillipCocu, Ersun Yanal, Erol Bulut ve EmreBelözoğlu teknik direktörlük görevini üstlendi. Bu sezona Vitor Pereira ile başlandı. Ancak Portekizli hoca da dün gönderildi. Bunların yanında ErwinKoeman, Zeki Murat Göle ve TahirKarapınar da geçiş dönemlerinde görev yapan isimler oldu.