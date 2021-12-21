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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Sıfıra sıfır elde var sıfır

VOLKAN DEMİR
Sıfıra sıfır elde var sıfır

YIL 2018; iki kupayı birer maçla kaçıran Kocaman’ı gönderdi, Cocu ile ocak ayında küme düşme hattına indi YIL 2021; şampiyonluğu tek yenilgiyle kaçıran Belözoğlu’nu yolladı, Pereira ile zirvenin 14 puan gerisinde kaldı

5 kez teknik adam değiştirdi, 61 oyuncu transfer etti, 14 derbinin sadece 2'sini kazanabildi!
Beşiktaş derbisinde alınan 2-2'lik skor taraftarı isyan ettirdi… 2018'de göreve gelirken sonsuz kredisi olan Ali Koç, yaptığı hatalarla bunu tüketip, hedefteki isim haline gelmeyi başardı. Derbinin bitiş düdüğü ile tribünler Koç'u hedefe koyarken, protokol tribünü önüne Çevik Kuvvet müdahalesi geldi, başkan otoparktan çıkış yapmak zorunda kaldı. Ali Koç, kaderini seçim dönemlerinde verdiği teknik adam kararları beyazdan siyaha çevirdi.

YARIM KALAN HİKÂYE YİNE TAMAMLANAMADI
bin 092 oy ve tarihi destekle Fenerbahçe Başkanı olan Koç, birer maçla iki kupa kaçıran Aykut Kocaman'ı göndermiş ve yerine Cocu'yu getirmişti. Sarı- lacivertliler o sezon ocak ayına küme düşme hattında girdi. İkinci kez başkan seçilmeden hemen önce ise Koç, Sivasspor maçındaki mağlubiyetle şampiyonluğu kaçıran Emre Belözoğlu'nu teknik direktörlük görevinden aldığını açıkladı. Uzun süren hoca arayışları sonrası ise "yarım kalan hikâyeyi tamamlamak için" Pereira tercihinde bulundu. Ocak ayına iki maç kala liderin 14 puan gerisinde kaldı.

DERBİLERDE KAYIP
ALI Koç döneminde 4 sezonda 14 derbiye çıkan Fenerbahçe, 8 beraberlik, 4 yenilgi aldı. 2 galibiyetin ilkini 2019-2020'de iç sahada Beşiktaş'a karşı, diğerini ise bu sezon deplasmanda Galatasaray önünde elde etti.

61 FUTBOLCU ALINDI
2018-2019 sezonunda 16 futbolcuyla sözleşme imzaladı. 2019-2020'de renklerine 14 oyuncuyu bağlayan Fenerbahçe, geride kalan sezon ise 22 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Sarılacivertliler, bu sezon 9 transfer yaptı.

SERİLER SON BULDU
F.BAHÇE'NIN iç sahada Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı uzun süredir elinde bulundurduğu yenilmezlik serileri, Ali Koç döneminde son buldu. G.Saray'a karşı 23 maç ve 20 yıllık, Beşiktaş önündeki 15 yıllık seri son buldu. Trabzon'a da Kadıköy'de 23 yıl sonra mağlup oldu.

GELEN GİTTİ
ALI Koç, başkanlığı döneminde 5 kez teknik direktör değişikliğine gitti. İlk 3 sezonda Phillip Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu teknik direktörlük görevini üstlendi. Bu sezona Vitor Pereira ile başlandı. Ancak Portekizli hoca da dün gönderildi. Bunların yanında Erwin Koeman, Zeki Murat Göle ve Tahir Karapınar da geçiş dönemlerinde görev yapan isimler oldu.

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