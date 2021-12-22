Fransa’da Burak Yılmaz, geri dönüşün fitilini ateşledi! Lille, son dakikalarda galibiyete koştu...

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, gollerine devam ediyor. Ligin 19. haftasında oynanan Bordeaux - Lille maçında sahneye çıkan Burak Yılmaz, attığı golle geri dönüşün fitilini ateşledi.
Maçın 18. dakikasında Alberth Elis'in golüyle 1-0 geriye düşen Lille, 33'te Benjamin Andre ile skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarının son anlarında bir kez daha Alberth Elis ile golü bulan Bordeaux, devreyi 2-1 önde kapattı.
İkinci yarıda baskılı oynayan Lille, 77. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltısıyla geri döndü.
Burak Yılmaz bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 24. maçında 6. golünü attı.