Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fransa'da Burak Yılmaz, geri dönüşün fitilini ateşledi! Lille, son dakikalarda galibiyete koştu...
Giriş Tarihi: 23.12.2021 01:11 Son Güncelleme: 23.12.2021 01:15

Fransa'da Burak Yılmaz, geri dönüşün fitilini ateşledi! Lille, son dakikalarda galibiyete koştu...

Fransa’da Burak Yılmaz, geri dönüşün fitilini ateşledi! Lille, son dakikalarda galibiyete koştu...

Fransa Ligue 1'in 19. haftasında geçtiğimiz sezonun şampiyonu Lille, Bordeaux'a konuk oldu. Karşılaşma, 3-2 Lille'in galibiyetiyle sona ererken, Burak Yılmaz maçı 2-2'ye getiren golü penaltıdan kaydetti. Lille'e galibiyeti getiren golü ise 84'de Jonathan David attı.

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, gollerine devam ediyor. Ligin 19. haftasında oynanan Bordeaux - Lille maçında sahneye çıkan Burak Yılmaz, attığı golle geri dönüşün fitilini ateşledi.

Maçın 18. dakikasında Alberth Elis'in golüyle 1-0 geriye düşen Lille, 33'te Benjamin Andre ile skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarının son anlarında bir kez daha Alberth Elis ile golü bulan Bordeaux, devreyi 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda baskılı oynayan Lille, 77. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltısıyla geri döndü.

Lille'e galibiyeti getiren isim ise 84. dakikada attığı golle Jonathan David oldu.

Burak Yılmaz bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 24. maçında 6. golünü attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aksaray'da öğretmen öğrenciye yumruk atıp boğazını sıktı! Dehşet anları kameraya yansıdı!
Son dakika: Elitaş'tan elektrik faturası ve doğal gaz tarifesi açıklaması! Yasa teklifi Meclis'e geliyor
Son dakika: Memura zam için Ankara'da kritik temaslar! Memur-Sen'den ilk açıklama: Ek zam talebimizi ilettik
Son dakika: Fenerbahçe, 9 kişi kalan Fatih Karagümrük'ü yenemedi! Üst üste 2 kırmızı kart çıktı...
SON DAKİKA | Dünyaca ünlü ‘Yatırım Gurusu’ konuştu: Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz
Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken açıklama! "45 dakika daha oynasaydık..."
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıkladı! Ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarih
Son dakika | Merkez Bankası, kur korumalı TL vadeli mevduat için ilk döviz kuru rakamlarını açıkladı
Son dakika haberi | Vergi muafiyeti kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Son dakika: 22 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa'da Burak Yılmaz, geri dönüşün fitilini ateşledi! Lille, son dakikalarda galibiyete koştu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA