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Giriş Tarihi: 26.12.2021 23:01

Jorginho duble yaptı, Chelsea 3 puanı 3 golle aldı!

AA
Jorginho duble yaptı, Chelsea 3 puanı 3 golle aldı!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti. Maviler'e galibiyeti getiren golleri penaltıdan Jorginho (2) ve Lukaku kaydetti.

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti. Ligin 19. haftasında Villa Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Aston Villa, 28. dakikada Reece James'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Chelsea, 34. dakikada penaltıdan Jorginho'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen konuk ekip, 56. dakikada Romelu Lukaku'nun fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Maçın sonlarına doğru bir penaltı daha kazanan Chelsea'de Jorginho, 90+3. dakikada bunu golle sonuçlandırdı ve Londra temsilcisi, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Chelsea, 41 puanla üçüncü sırada yer alırken, Aston Villa ise 22 puanda kaldı.

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Jorginho duble yaptı, Chelsea 3 puanı 3 golle aldı!
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