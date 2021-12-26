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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Löw’e 3 yıllık teklif

VOLKAN DEMİR
Löw’e 3 yıllık teklif

İtalyan gazeteci Schira, sarı-lacivertlilerin Alman teknik adama 2024’e kadar sözleşme teklif ettiğini yazdı. Bu gelişmenin perde arkasında ise Mesut Özil’in başkan Ali Koç’a Löw ısrarı yatıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışında yeniden Joachim Löw ismi gündeme geldi. Daha önce devre arasında takım devralmayacağını bildiren Alman teknik adama, başkan Ali Koç'un son bir hamle ile 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. İddianın sahibi İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Alman teknik adamdan cevap beklediğini de yazdı.

BİLİC 3 OCAK'TAN SONRA GELEBİLİR
Altı aylık teknik adam arayışından taraftar tepkisi üzerine vazgeçen Başkan Koç'un gönlündeki isim ise Slaven Bilic... Ancak Mesut Özil'in Löw ısrarı üzerine bu konuda tekrar hamle yapıldı. Bu transferde olumlu bir gelişme olmaması halinde ise Fenerbahçe yine A planı olan Bilic'e dönecek. Hatta Hırvat teknik adamın Çin Ligi'nin 3 Ocak'ta sona ermesinden sonra İstanbul'a gelip sarı-lacivertliler ile sözleşme imzalayacağı da kulislerde konuşuluyor.

KABUL ETMEDİ
Alman teknik adam F.Bahçe'nin ısrarlı tekliflerini daha önce de kabul etmemişti.

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Löw’e 3 yıllık teklif
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