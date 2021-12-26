Premier Lig’de 9 gollü çılgın maç! Manchester City - Leicester City maçında gol yağmuru...

İngiltere Premier Lig'de 26 Aralık'ta kutlanan Boxing Day maçında Manchester City ve Leicester City karşılaşması, gol yağmuruna sahne oldu. Tam 9 golün atıldığı çılgın mücadeleyi, Manchester City 6-3 kazanmayı başardı.
Lider Manchester City, maçın ilk 25 dakikasında 4-0 öne geçti ve ilk 45 dakikayı bu şekilde tamamladı.
Leicester City, 55, 59 ve 65'inci dakikalarda bulduğu üst üste gollerle geri dönüşün fitilini ateşlese de Manchester City buna izin vermedi.
Bu sonuçla 47 puana ulaşan Manchester City liderliğini sürdürürken, Leicester City ise 22 puanda kaldı.