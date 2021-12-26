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Giriş Tarihi: 26.12.2021 20:23 Son Güncelleme: 26.12.2021 20:27

Premier Lig'de 9 gollü çılgın maç! Manchester City - Leicester City maçında gol yağmuru...

Premier Lig’de 9 gollü çılgın maç! Manchester City - Leicester City maçında gol yağmuru...

Son haftalarda koronavirüs salgını nedeniyle birçok maç ertelenen Premier Lig'de, 19. hafta maçları oynanmaya başladı. Günün en dikkat çekici karşılaşmasında Manchester City, Leicester City'i ağırladı. Zorlu mücadele, Manchester ekibinin 6-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

İngiltere Premier Lig'de 26 Aralık'ta kutlanan Boxing Day maçında Manchester City ve Leicester City karşılaşması, gol yağmuruna sahne oldu. Tam 9 golün atıldığı çılgın mücadeleyi, Manchester City 6-3 kazanmayı başardı.

Lider Manchester City, maçın ilk 25 dakikasında 4-0 öne geçti ve ilk 45 dakikayı bu şekilde tamamladı.

Leicester City, 55, 59 ve 65'inci dakikalarda bulduğu üst üste gollerle geri dönüşün fitilini ateşlese de Manchester City buna izin vermedi.

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Premier Lig devi, ikinci yarıda 69 ve 87'de bulduğu gollerle maçın skorunu belirledi.

Bu maç, Premier League kurulduğundan beri en çok gol atılan Boxing Day maçı oldu.

Bu sonuçla 47 puana ulaşan Manchester City liderliğini sürdürürken, Leicester City ise 22 puanda kaldı.

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Premier Lig'de 9 gollü çılgın maç! Manchester City - Leicester City maçında gol yağmuru...
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