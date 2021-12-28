Kartal’a uçuş izni yok

Zorlu rakibi karşısında Batshuayi, Oğuzhan ve Ghezzal ile yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen siyah-beyazlılar, 90’da Ahmed Hassan’a engel olamayınca ilk yarıyı yenilgiyle kapattı
Karaveli ile ilk kez kaybeden Kartal, araya zirvenin 18 puan gerisinde girdi Sisli bir akşamda karşılaşan iki takım da özellikle maçın ilk yarısında fiziksel mücadelenin yüksek olduğu bir oyun ortaya koydu, zaman zaman ev sahibi dozajı artırdı. Özellikle Pjanic'e yapılan iki net müdahalede siyahbeyazlılar kırmızı kart beklentisindeydi. Gol pozisyonunun az olduğu devrede en net fırsat Batshuayi'nin ayağına geldi ancak Sehic geçit vermedi. Oğuzhan'ın oyunun içine dahil olamaması Kartal'ın hücum gücünü etkiledi. İkinci yarıda hem Konya hem de Beşiktaş rakip kalede fırsatlar kovaladı ancak kaleciler sahnedeydi. 90'da Konya hızlı hücumda Beşiktaş'ı yıkan golü Ahmed Hassan ile buldu. Siyah-beyazlılarda, hücum performansları sönük kalınca tabelada skor Konyaspor lehine oldu
KONYASPOR'A DURMAK YOK
SAHASINDA oynadığı son 16 Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (9G-7B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi durumunda. Puanını 39'a yükselten ve zirvedeki Trabzonspor'un en yakın takipçisi durumunda olan yeşil-beyazlı ekip, son dört maçını da kazanarak kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini bu sezon ikinci kez tekrarlamayı başardı
PALUT: BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMEDİM
KONYASPOR'UN başında 37 maçta 65 puanla en yüksek puan ortalaması (1.8) yakalayan teknik direktör olan İlhan Palut, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Sergen hocadan sonra benim de ismim geçti adaylar arasında ama Beşiktaş ile görüşmedim. Ciddiyetimizi korumalıyız. Teknik adam ve oyuncular için fırsat sezonları vardır. Bu sezonu Konyaspor için fırsat sezonu olarak görüyorum."
DEPLASMAN FAKİRİ!
ŞAMPIYONLUK yarışına çok erken havlu atan Beşiktaş, bu sezon dış sahada yaşadığı kayıplarla ağır yara aldı. Deplasmanda oynadığı dokuz Süper Lig maçından sadece birini kazanabilen siyah-beyazlılar, 5 mağlubiyet, 3 de beraberlik aldı. Dış sahada en son galibiyetini 18 Eylül'de Antalyaspor'a karşı (3-2) elde eden Kara Kartal, bu sezon evinin dışındaki maçlarda 21 puan kaybederek büyük darbe yedi.
GHEZZAL CEZALI
MAÇTA iki net pozisyonda direğe takılan Rachid Ghezzal, uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Cezayirli yıldız ikinci yarının ilk maçında Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.
PJANİC'TEN HAKEM GÖNDERMESİ
OMZUNDAN sakatlanarak oyundan çıkan Pjanic, maç sonrası durumunun iyi olduğunu söyledi. M'Poku'nun ayak bileğine bastığı pozisyonda bekledikleri kırmızı kart hakkında da konuşan yıldız oyuncu, "Görüntüler nettir. Hakemler ne yaptıklarını biliyor! Geçen maçta da darbe aldım. Bu maçta da darbe aldım. Kararı sonuçta hakemler veriyor. Biz oyunumuza bakıyoruz" yorumunu yaptı.