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Giriş Tarihi: 28.12.2021

Kırmızı da görsem sahada olacaktım!

Kırmızı da görsem sahada olacaktım!
SPOR Toto 1. Lig'de Ankaragücü'nün Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçta sahalarda ender görülen bir kart çıkmıştı. Hakem Emre Kargın'ın, 70. dakikada sakatlanan Murat Uçar'a müdahale etmek için sahaya giren Ankaragücü'nün sağlık görevlisi Ferit Kemal Şenaydın'a gösterdiği sarı kart gündeme oturmuştu. Konuyla ilgili konuşan Şenaydın "Oyuncumuz Murat Uçar darbe aldığı için sahaya girdim. 'Bir şeyi yok. Çık dışarı' diyen hakeme 'Aynı pozisyon rakibe oldu, oyunu durdurdun' cevabını verdim. Hakem de bana sarı kart gösterdi ve 'Atarım seni' diye üsteledi. Ben de 'Atamazsın' dedim. Gerginlik daha da büyümesin diye arkadaşlarım beni sakinleştirdi. Hakem kırmızı kart gösterse de sağlık görevlisi olduğum için maç sonuna kadar sahada olacaktım. Sanırım hakem bu kuralı bilmiyordu" şeklinde konuştu.

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Kırmızı da görsem sahada olacaktım!
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