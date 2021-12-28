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Giriş Tarihi: 28.12.2021

Yusuf’ta rakip Newcastle

Yusuf’ta rakip Newcastle
Forma şansı bulamadığı Lille'den devre arasında ayrılma kararı alan Yusuf Yazıcı'ya G.Saray talip olurken, Premier Lig'den rakip çıktı. Terim'in kadrosunda görmeyi istediği Yusuf'un sarıkırmızılı kulübe transferi Trabzonspor'a bağlı! Bordo-mavililer, 20 milyon Euro tazminat maddesinden vazgeçerse, Lille'in kiralama ücretinde sorun çıkarmayacağı öğrenildi. Galatasaray dışında İngiltere'den Newcastle da Yusuf'u gözüne kestirdi. Kümede kalmak için ocak ayında takviyeler yapacak İngiliz kulübü, 24 yaşındaki oyuncu için teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

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Yusuf’ta rakip Newcastle
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