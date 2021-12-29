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Giriş Tarihi: 29.12.2021

Tosun Paşa yola çıktı!

Tosun Paşa yola çıktı!
BU sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, hücum bölgesinde yaşanan problemi Cenk Tosun'la çözecek. Geçirdiği uzun sakatlık sonrası, sezonu Everton'da tamamlamayı planlayan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 1 maçta 7 dakika görev alırken bu durum fikrinin değişmesine neden oldu. Siyah-beyazlılar, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Kendisine her zaman kapımız açık" dediği Cenk'le anlaşmaya vardı. Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Cenk'i ilk etapta 6 aylığına kiralamayı planlıyor. Daha sonra oyuncunun kendisiyle masaya oturulup, uzun vadeli mukavele yapılacak. Maliyetleri düşük tutma adına kiralama bedeli ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, Everton'la görüşmelere de başladı.

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Tosun Paşa yola çıktı!
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