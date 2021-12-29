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Giriş Tarihi: 30.12.2021 01:06 Son Güncelleme: 30.12.2021 01:09

Zeki Murat Göle'den Afyonspor maçı yorumu! "Üretkenlikte sorunlar yaşıyoruz"

Zeki Murat Göle’den Afyonspor maçı yorumu! Üretkenlikte sorunlar yaşıyoruz

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, sahasında normasl süresi 0-0 berabere biten maçta uzatmalarda Afyonspor'u 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, "Sonuçlandırmada ve üretkenlikte sorunlar yaşıyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, sahasında normasl süresi 0-0 berabere biten maçta uzatmalarda Afyonspor'u 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeki Murat Göle Göle, Afyonspor'u mücadelelerinden ötürü kutladı.

Bu tip maçlarda konsantrasyon sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayan Göle, "Daha konsantre olmanız gerekiyor. Fenerbahçe olsanız da bunun zararlarını gördük. Oyuna iyi başlayamadık. Pozisyon da verdik, 1-2 tanesi tehlikeliydi. Üretkenlik konusunda sıkıntı yaşadık. Oyuna müdahale etmek zorunda kaldık. İkinci yarı değişikliklerimiz oldu. Bu, enerjimizi yukarı çekti. Sonuçlandırmada ve üretkenlikte sorunlar yaşıyoruz. Uzatmada rakip yoruldu, akabinde 2 gol bulduk ve turu atlamasını bildik. Bu anlamda sevinçliyiz." diye konuştu.

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Cem Kavçak ise göze hoş gelen bir futbol oynadıklarını dile getirdi. Sahaya bu anlayışla çıktıklarını belirten Kavçak, "Önde basarak Fenerbahçe'nin zaaflarından faydalanmak istiyorduk. Tabii kaliteli bir kadroları var. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek daha farklı olabilirdi. Fenerbahçe'nin durumu bizi ümitlendiriyordu, tribünlerin süre geçtikçe tepki koyacağını biliyorduk ve öyle de oldu ancak penaltıdan yediğimiz bir gol sonucunda mağlup olduk." değerlendirmesinde bulundu.

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Zeki Murat Göle'den Afyonspor maçı yorumu! "Üretkenlikte sorunlar yaşıyoruz"
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