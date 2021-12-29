Zeki Murat Göle'den Afyonspor maçı yorumu! "Üretkenlikte sorunlar yaşıyoruz"

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Cem Kavçak ise göze hoş gelen bir futbol oynadıklarını dile getirdi. Sahaya bu anlayışla çıktıklarını belirten Kavçak, "Önde basarak Fenerbahçe'nin zaaflarından faydalanmak istiyorduk. Tabii kaliteli bir kadroları var. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek daha farklı olabilirdi. Fenerbahçe'nin durumu bizi ümitlendiriyordu, tribünlerin süre geçtikçe tepki koyacağını biliyorduk ve öyle de oldu ancak penaltıdan yediğimiz bir gol sonucunda mağlup olduk." değerlendirmesinde bulundu.