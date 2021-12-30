Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Oğlum için Yasin okudum izlerken ağladım!
Giriş Tarihi: 30.12.2021

Oğlum için Yasin okudum izlerken ağladım!

SEBAHATTİN ALP
Oğlum için Yasin okudum izlerken ağladım!
Türkiye'nin gündemine oturan Abdulkadir Sünger'in ailesi, çocuklarını televizyondan izlerken gözyaşlarını tutamadıklarını söyledi. Abdulkadir'in doğuştan G.Saraylı olduğunu ve bu nedenle koluna aslan dövmesi yaptırdığını söyleyen baba Mustafa Mesut Sünger, "Maçı abimin evinde birlikte izledik. Hanım da ben de gözyaşlarımızı tutamadık. Oğlumuzla gurur duyuyoruz" dedi. Anne Fatma Sünger ise duygularını şöyle dile getirdi: "Maçtan sonra oğlumu aradım. Telefonla konuşurken gözlerimden yaş geldi. Sevinçten gece gözüme uyku girmedi. Oğlum için 'Yasin' okudum. Allah başarılarını daim etsin."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Meteoroloji'den 'Kırmızı' kodlu uyarı! Metrekareye 300 kilo yağış düşecek, okullar tatil edildi...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: TBMM'ye sunuldu...
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dolardaki hareketliliği değerlendirdi: Her şey kontrol altında
Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe’nin oğlu vefat etmişti! İzzet Altınmeşe oğlunun vefatından sonra ilk defa konuştu!
SON DAKİKA | Altın için yeni karar Resmi Gazete'de! Altın hesapları için Merkez Bankası harekete geçti
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu: Tedbirlerde değişiklik olmayacak
Abdürrahim Albayrak'ın beğendiği paylaşım Galatasaray'da olay yarattı! "İki yakanız bir araya gelmez..."
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı! İşte Erkan Petekkaya’nın son durumu
HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan’a soruşturma
Son dakika: 29 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğlum için Yasin okudum izlerken ağladım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA