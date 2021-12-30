Oğlum için Yasin okudum izlerken ağladım!

Türkiye'nin gündemine oturan Abdulkadir Sünger'in ailesi, çocuklarını televizyondan izlerken gözyaşlarını tutamadıklarını söyledi. Abdulkadir'in doğuştan G.Saraylı olduğunu ve bu nedenle koluna aslan dövmesi yaptırdığını söyleyen baba Mustafa Mesut Sünger, "Maçı abimin evinde birlikte izledik. Hanım da ben de gözyaşlarımızı tutamadık. Oğlumuzla gurur duyuyoruz" dedi. Anne Fatma Sünger ise duygularını şöyle dile getirdi: "Maçtan sonra oğlumu aradım. Telefonla konuşurken gözlerimden yaş geldi. Sevinçten gece gözüme uyku girmedi. Oğlum için 'Yasin' okudum. Allah başarılarını daim etsin."