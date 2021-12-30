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Giriş Tarihi: 30.12.2021 18:48 Son Güncelleme: 30.12.2021 19:09

Ousmane Dembele’nin talepleri yok artık dedirtti! Barcelona resti çekti…

Ousmane Dembele’nin talepleri yok artık dedirtti! Barcelona resti çekti…

Barcelona’nın bir türlü sakatlıklardan kurtulmayan yıldızı Ousmane Dembele, Xavi Hernandez’in takımın başına geçmesiyle birlikte Barcelona ile yeni sözleşme görüşmelerine başlamıştı. İspanyol teknik adamın takımda kalmasını istediği Dembele’nin sözleşme görüşmelerinde öne sürdüğü talepleri, Barcelona yöneticilerine yok artık dedirtti.

Barcelona'nın rekor bonservis bedeli ve büyük bir beklentiyle kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Ousmane Dembele, İspanyol devinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenene yaklaşamadı.

2017 yılında 135 milyon avro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olan Dembele, Barcelona için büyük bir yara oldu.

Geldiği yıldan bu yana birçok kez sakatlık yaşayan ve beklenen performansa bir türlü yaklaşamayan Dembele için yolların ayrılması bekleniyordu.

Ancak Xavi Hernandez'in takımın başına gelmesiyle birlikte bir şans daha verilmesi kararlaştırılan Dembele ile sözleşme görüşmeleri başladı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, yapılan sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı ve Dembele'nin takımdan ayrılacağı yazıldı.

Anlaşma sağlanamamasının nedeni ise Ousmane Dembele'nin Barcelona'dan istediği yüksek talepler oldu.

Barcelona'dan yıllık 40 milyon ücret ve 20 milyon avro da imza parası talep eden Ousmane Dembele, yöneticilerin masadan kalkmasına neden oldu.

Bu sezon 8 maça çıkan Dembele, gol atamadı. Fransız yıldız ile PSG, Juventus ve Newcastle United ilgileniyor.

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Ousmane Dembele’nin talepleri yok artık dedirtti! Barcelona resti çekti…
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