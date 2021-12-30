Ousmane Dembele’nin talepleri yok artık dedirtti! Barcelona resti çekti…

Barcelona'nın rekor bonservis bedeli ve büyük bir beklentiyle kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Ousmane Dembele, İspanyol devinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenene yaklaşamadı.
2017 yılında 135 milyon avro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olan Dembele, Barcelona için büyük bir yara oldu.
Geldiği yıldan bu yana birçok kez sakatlık yaşayan ve beklenen performansa bir türlü yaklaşamayan Dembele için yolların ayrılması bekleniyordu.
Ancak Xavi Hernandez'in takımın başına gelmesiyle birlikte bir şans daha verilmesi kararlaştırılan Dembele ile sözleşme görüşmeleri başladı.
Mundo Deportivo'nun haberine göre, yapılan sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı ve Dembele'nin takımdan ayrılacağı yazıldı.
Anlaşma sağlanamamasının nedeni ise Ousmane Dembele'nin Barcelona'dan istediği yüksek talepler oldu.
Barcelona'dan yıllık 40 milyon ücret ve 20 milyon avro da imza parası talep eden Ousmane Dembele, yöneticilerin masadan kalkmasına neden oldu.
Bu sezon 8 maça çıkan Dembele, gol atamadı. Fransız yıldız ile PSG, Juventus ve Newcastle United ilgileniyor.