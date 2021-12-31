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Giriş Tarihi: 31.12.2021 16:21

Auckland City'ye Covid-19 engeli! Kulüpler Dünya Kupası'ndan çekildi

AA
Auckland City’ye Covid-19 engeli! Kulüpler Dünya Kupası’ndan çekildi

Yeni Zelanda ekibi Auckland City, ülkedeki koronavirüs vakalarının artması sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek 18. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılamayacak.

Auckland City takımı, Yeni Zelanda'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek 18. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılamayacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Auckland City Kulübü, Yeni Zelanda'daki izolasyon ve karantina protokolleri nedeniyle turnuvaya katılamayacaklarını bildirdi.

Auckland City'nin çekilmesinin ardından Okyanusya Futbol Konfederasyonu temsilcisi olarak turnuvaya Tahiti ekibi AS Pirae dahil edildi.

Meksika'dan Monterrey, İngiltere'den Chelsea, Brezilya'dan Palmeiras, Suudi Arabistan'dan El-Hilal, Mısır'dan El-Ehli, ev sahibi ülkeden El-Cezire ve Tahiti'den AS Pirae'nin yer alacağı 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3-12 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

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Auckland City'ye Covid-19 engeli! Kulüpler Dünya Kupası'ndan çekildi
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