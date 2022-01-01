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Giriş Tarihi: 1.1.2022

Comolli’den itiraflar

Comolli’den itiraflar

“Göreve gelmeden önce sağlam bir yapı için çalıştık, gelince de gereksiz müdahalelerle bunu imha ettik. Abdullah Avcı’yı getirmek istedim ama olmadı”

Fenerbahçe'de Ali Koç'un 2018-19 sezonunda başkan seçildikten sonra sportif direktör olarak göreve getirdiği Damien Comolli, bomba açıklamalarda bulundu. 2019-20 sezonunun devre arasında sarılacivertlilerle yolları ayrılan Fransız futbol adamı, Futbol Arena'ya şöyle konuştu:
Yaptığımız ilk hata, tecrübesiz bir başkan varken ya sportif direktör ya da teknik direktör Türk olmalıydı. Abdullah Avcı'yı getirmek istedim ama yapamadık. Cocu'da karar kıldık.
Emre Belözoğlu'nu teknik direktörümüz yapmak istedim. Birkaç ay boyunca, "Emre antrenör olmalı" dedim ve bunu Emre'ye de söyledim. Yönetim kurulu "hayır" dedi. Ben ayrılınca Emre'yi teknik direktör yaptılar.
Hatalardan biri de Ali Koç'un ilk sene "Şampiyon olacağız" demesiydi. Bence biz buna hazır değildik.
Gelmeden önce sağlam bir yapı için çalıştık. Göreve gelince de kurduğumuz her yapıyı gereksiz müdahalelerle imha ettik. Bu kulüp sürekli kendini imha etme modunda.

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Comolli’den itiraflar
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