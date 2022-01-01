Comolli’den itiraflar

“Göreve gelmeden önce sağlam bir yapı için çalıştık, gelince de gereksiz müdahalelerle bunu imha ettik. Abdullah Avcı’yı getirmek istedim ama olmadı”
Fenerbahçe'de Ali Koç'un 2018-19 sezonunda başkan seçildikten sonra sportif direktör olarak göreve getirdiği Damien Comolli, bomba açıklamalarda bulundu. 2019-20 sezonunundevre arasında sarılacivertlilerleyolları ayrılan Fransız futbol adamı, Futbol Arena'ya şöyle konuştu:
Yaptığımız ilk hata, tecrübesizbir başkan varkenya sportif direktör ya da teknikdirektör Türk olmalıydı.Abdullah Avcı'yı getirmek istedim ama yapamadık. Cocu'da karar kıldık. Emre Belözoğlu'nu teknik direktörümüz yapmak istedim. Birkaç ay boyunca, "Emreantrenör olmalı" dedim ve bunu Emre'ye de söyledim. Yönetim kurulu "hayır" dedi. Ben ayrılınca Emre'yi teknik direktör yaptılar.
Hatalardanbiri de Ali Koç'un ilk sene "Şampiyonolacağız" demesiydi. Bence biz buna hazır değildik.
Gelmeden önce sağlam bir yapı için çalıştık. Göreve gelince de kurduğumuz her yapıyı gereksiz müdahalelerle imha ettik. Bu kulüp sürekli kendiniimha etme modunda.