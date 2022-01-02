Thomas Tuchel ve Romelu Lukaku gerginliğinde son noktayı koydu! "Dönüş var..."

Thomas Tuchel'in açıklamaları şöyle:

"Bu durum çok kısa sürede hızla büyüdü ve çok fazla ses çıkmaya başladı. Bizim için önemli olan bir maça yakın bir zamanda gerçekleşti. Bu yüzden Lukaku'yu kadroya almamayı ve odaklanmayı tercih ettim."