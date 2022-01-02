Thomas Tuchel ve Romelu Lukaku gerginliğinde son noktayı koydu! "Dönüş var..."

İtalya Serie A ekibi Inter'de gösterdiği performansla geçtiğimiz sezon takımını şampiyonluğa taşıyan isimlerden birisi olan Romelu Lukaku, yaz transfer döneminde eski takımı Chelsea'ye transfer oldu.
Büyük ses getiren transferiyle birlikte Chelsea'de sezona harika başlayan Lukaku, son günlerde yaşadığı düşüşün ardından Thomas Tuchel'i eleştirmişti.
Tuchel'in oyun tarzıyla uyuşmadığını ve Inter'e bir gün geri döneceğini söyleyen Belçikalı golcü, Premier Lig'de yılın ilk büyük maçı olan Chelsea - Liverpool karşılaşmasında kadroya alınmadı.
2-2 sona eren karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Thomas Tuchel, Lukaku ile yaşanan gerginliğe son noktayı koydu.
Thomas Tuchel'in açıklamaları şöyle:
"Bu durum çok kısa sürede hızla büyüdü ve çok fazla ses çıkmaya başladı. Bizim için önemli olan bir maça yakın bir zamanda gerçekleşti. Bu yüzden Lukaku'yu kadroya almamayı ve odaklanmayı tercih ettim."
"Lukaku bizim oyuncumuz ve her zaman bir dönüş yolu vardır. Bu durumu konuşarak kendi içimizde çözeceğiz. Yarın Lukaku ile görüşeceğim. Böyle bir şeyi kariyerimde ilk kez yaşamıyorum."