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Giriş Tarihi: 3.1.2022 18:01 Son Güncelleme: 3.1.2022 18:03

Barcelona aradığı golcüyü buldu! Alvaro Morata için her şey tamam...

Barcelona aradığı golcüyü buldu! Alvaro Morata için her şey tamam...

Avrupa'nın en büyük kulüpleri arasında yer alan İspanyol devi Barcelona, son yıllarda yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle sportif başarıdan oldukça uzak kaldı. Bu sezonun ortasında Xavi Hernandez'in takımın başına geçmesiyle eski günlerine dönmeyi uman Barcelona, golcü sorununu bitiriyor.

İspanya La Liga'da bu sezon lider Real Madrid'den oldukça uzak kalan Barcelona, sezona Ronald Koeman yönetiminde başlamış ve sezon ortasında Hollandalı teknik adamla yollarını ayırmıştı.

Koeman'ın ardından göreve gelen Xavi Hernandez, İspanya La Liga'da 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Zirveden uzak kalsa gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak adına sıralamada üst sıraları hedefleyen Barcelona, golcü eksikliğini Alvaro Morata ile giderecek.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Juventus'ta kiralık olarak forma giyen bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Alvaro Morata için her konuda anlaşma sağlanıldı.

Habere göre transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor. Satın alma opsiyonuyla kiralanacak Morata, Ferran Torres'in ardından Xavi'nin ikinci transfer olacak.

Bu sezon 23 resmi maçta boy gösteren İspanyol golcü, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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Barcelona aradığı golcüyü buldu! Alvaro Morata için her şey tamam...
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