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Giriş Tarihi: 4.1.2022 17:38 Son Güncelleme: 4.1.2022 17:41

Chelsea'de Romelu Lukaku krizi çözüldü! "Özür diledi ve döndü..."

Chelsea’de Romelu Lukaku krizi çözüldü! Özür diledi ve döndü...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen Belçikalı yıldız golcü Romelu Lukaku, geçtiğimiz günlerde hocası Thomas Tuchel'i eleştirmiş ve Inter'e dönüşü adına sinyaller vermişti. Bunun üzerine golcü oyuncuyla bir görüşme gerçekleştiren Thomas Tuchel, Lukaku'nun özür dilediğini açıkladı.

Chelsea'nin başarılı teknik direktörü Thomas Tuchel, takımda mutsuz olduğunu açıklayan ve Inter'e dönmek isteyen Romelu Lukaku hakkında konuştu.

Lukaku'yu Liverpool maçının kadrosuna almayan Tuchel, "Lukaku ne yaptığının ve sorumluluğunun farkında. Bu açıklamaları bize çok sürpriz olmuştu ancak artık devam etme zamanı. Takımdan özür diledi ve geri döndü." dedi.

Taraftarlara da seslenen Tuchel, "Umarım taraftarlarımız Lukaku'ya destek olmaya devam eder. O çok duygusal biri" şeklinde konuştu.

Golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon Inter ile Serie A'da yaşadığı şampiyonluğun ardından astronomik bir bedelle Londra ekibinin yolunu tutmuştu.

Eski takımına geri dönen Lukaku, bu sezon Chelsea formasıyla 18 resmi maçta 7 gol ve 2 asist yaptı.

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Chelsea'de Romelu Lukaku krizi çözüldü! "Özür diledi ve döndü..."
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