Chelsea'de Romelu Lukaku krizi çözüldü! "Özür diledi ve döndü..."

Chelsea'nin başarılı teknik direktörü Thomas Tuchel, takımda mutsuz olduğunu açıklayan ve Inter'e dönmek isteyen Romelu Lukaku hakkında konuştu.
Lukaku'yu Liverpool maçının kadrosuna almayan Tuchel, "Lukaku ne yaptığının ve sorumluluğunun farkında. Bu açıklamaları bize çok sürpriz olmuştu ancak artık devam etme zamanı. Takımdan özür diledi ve geri döndü." dedi.
Taraftarlara da seslenen Tuchel, "Umarım taraftarlarımız Lukaku'ya destek olmaya devam eder. O çok duygusal biri" şeklinde konuştu.
Eski takımına geri dönen Lukaku, bu sezon Chelsea formasıyla 18 resmi maçta 7 gol ve 2 asist yaptı.