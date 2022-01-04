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Giriş Tarihi: 4.1.2022 23:56 Son Güncelleme: 5.1.2022 00:03

Son dakika: Burak Elmas o iddiaları yalanladı! "Fatih Terim..."

Son dakika: Burak Elmas o iddiaları yalanladı! Fatih Terim...

Son dakika haberi... Son günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere başkan Burak Elmas'tan yalanlama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle ilgili çıkan iddiaları yalanladı.

Burak Elmas'ın açıklaması şöyle:

"Son günlerde Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır."

Başkan Elmas, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yönetim Kurulumuz ortak hedeflerimiz doğrultusunda tek vücuttur. Hocamız ile bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendisi, takımımızın geleceğine dair vizyonumuzu paylaştığını ve hayata geçirmek için dün olduğu gibi bugün de tüm çabayı sarf edeceğini bildirmiştir. Camiamızdan, yaratılmaya çalışılan haksız ve suni gündemlere paye vermemelerini rica ederim."

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Son dakika: Burak Elmas o iddiaları yalanladı! "Fatih Terim..."
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