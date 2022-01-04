"ARKAMDA ÖNEMLİ BİR JENERASYON VE FUTBOL MİRASI BIRAKABİLMEKTİR"

Takımımıza, çıktığımız yolun sonundaki ışığa güveniyorum. Bugün gelmeyen sonuçların bize döneceğini de biliyorum. Galatasaray ile Türkiye'deki tüm kupaları kazanma sevincini yaşayan, birçok ilki ve benzersiz başarıyı kendi kulübünde tadan, Avrupa'da çıtayı hep en yukarıya koyan bir teknik direktör olarak, kariyerimin bu dönemindeki en önemli hedefim; rakamsal olarak bir fazla kupa kazanmak veya daha önce elde edilen başarıları tekrar yaşatmaktan öte, arkamda önemli bir jenerasyon ve futbol mirası bırakabilmektir.