Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Liverpool koronavirüs nedeniyle tesislerini kapattı
Giriş Tarihi: 5.1.2022 15:04

Liverpool koronavirüs nedeniyle tesislerini kapattı

AA
Liverpool koronavirüs nedeniyle tesislerini kapattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle antrenman tesislerini kapattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, artan vaka sayıları nedeniyle A takımın çalıştığı tesislerin en az 48 saatliğine kapatıldığı kaydedildi. Premier Lig'de hafta sonu Chelsea karşısında Alisson Becker, Roberto Firmino ve Joel Matip'ten yoksun kadrosuyla mücadele eden Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp da kulübedeki yerini alamamıştı.

Alman teknik adam Klopp'un ardından yardımcısı Pep Lijnders'in testi de pozitif çıktı. Liverpool, Lig Kupası yarı finalinde yarın Arsenal ile oynayacakları maçın ertelenmesi için başvuruda bulundu. Premier Lig'de daha önce Manchester United da artan vakalar nedeniyle tesisleri kapatma yoluna gitmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan’ın faiz düşürme kararına halktan büyük destek
Sapık öğretmen! Özel derste çocuklara taciz dehşete düşürdü
İrem’in ailesi, SABAH’a konuştu! "Kedileri onu arıyor, ağlıyor, yatağında yatıyor"
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Emekli maaşlarında yeni gelişme: TBMM'ye sunuldu
SON DAKİKA | Market ve mağazalarda yeni dönem! Bakan duyurdu: Artık zorunlu oldu!
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? İlk açıklama böyle geldi!
SON DAKİKA: MEB Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar kapanacak mı, online eğitime geçilecek mi?
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'enflasyonla mücadele' mesajı
Oyuncu Özge Özder 'büyüklük bende kalsın' dedi! “Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden oldu"
Açılış tarihi belli oldu! 'Ölüm yolu'nda sona yaklaşıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Liverpool koronavirüs nedeniyle tesislerini kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA