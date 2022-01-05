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Giriş Tarihi: 6.1.2022 01:00 Son Güncelleme: 6.1.2022 01:04

Önder Karaveli'den Süper Kupa yorumu! "Sergen hoca tüm futbolculara teşekkür ediyorum"

Önder Karaveli’den Süper Kupa yorumu! Sergen hoca tüm futbolculara teşekkür ediyorum

Katar'da oynanan Süper Kupa maçında Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 berabere biten karşılaşmada Antalyaspor'u penaltılar sonucunda 4-2 mağlup ederek kupaya uzandı. Maçın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli

Süper Kupa maçında Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 berabere biten karşılaşmada Antalyaspor'u penaltılar sonucunda 4-2 mağlup ederek kupaya uzandı. Maçtan sonra Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Süper Kupa şampiyonluğunu değerlendirdi.

Önder Karaveli'nin açıklamaları şu şekilde: "Çok mutluyum, çok gururluyum, çok da heyecanlıyım. Final gibi final oldu. Antalyaspor'u samimiyetle kutluyorum. Harika bir maç oldu. Bu kupayı, Beşiktaş'ı kalpten sevenlere, bütün Beşiktaş camiasına armağan etmek istiyorum. Aynı zamanda, izninizle aileme de hediye ediyorum."

"Beşiktaş'la böyle bir kupayı kazanmak harika bir şey ama bizi bugün burada oynatan şey, geçen sezonki şampiyonluklar. Başta Sergen hoca ve emeği olan tüm futbolculara teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum."

"Emirhan, son derece güvenli, dikkatli ve bu takımın uzun yıllardır parçasıymış gibi oynadı. Onun için çok sevindim. Sadece biz değil, bütün kulüpler bu gençlere doğru zamanda inanıp sahaya sokmalılar. Türk futbolunun geleceği, bu gençler. Bu kutlamayı yarın bitirmeliyiz. Pazar günü Rizespor'la zor bir maç oynayacağız."

"Siz istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz ama bu maçta da, diğer maçlarda da olduğu gibi yarını düşünmeden buradaydım. Ben, Beşiktaş'ın değerli bir parçası olarak bana hangi görev verilirse onu en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim."

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Önder Karaveli'den Süper Kupa yorumu! "Sergen hoca tüm futbolculara teşekkür ediyorum"
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