Önder Karaveli'den Süper Kupa yorumu! "Sergen hoca tüm futbolculara teşekkür ediyorum"

"Siz istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz ama bu maçta da, diğer maçlarda da olduğu gibi yarını düşünmeden buradaydım. Ben, Beşiktaş'ın değerli bir parçası olarak bana hangi görev verilirse onu en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim."