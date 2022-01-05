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Giriş Tarihi: 5.1.2022 12:43

Turkcell Süper Kupa'nın en iyisi BiP ile seçilecek

İHA
Turkcell Süper Kupa’nın en iyisi BiP ile seçilecek

Geçen sezonun çifta kupayla tamamlayan Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor'un bu akşam karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa'da futbolseverler maçtaki en iyi oyuncuyu BiP ile belirleyecek.

Türkiye'nin iletişim platformu BiP, yenilikleri ve sürpriz içerikleriyle kullanıcılarının hayatına eğlence katmaya devam ediyor.

Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak Turkcell Süper Kupa finali boyunca, performanslarına göre öne çıkan üçer oyuncu BiP kullanıcıları tarafından oylanacak.

Maçın son dakikalarında yapılacak canlı oylama, uygulama içerisinde görülebilecek bir anket ile gerçekleştirilecek. Oylama maçın son dakikalarında başlayacak ve seremoniye kadar sürecek.

En çok beğenilen oyuncu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun onayının ardından kupa seremonisi sırasında Turkcell Süper Kupa 2021 Maçın Oyuncusu olarak ilan edilecek.

Kullanıcılar oylamayı nasıl yapacak?
Oylama yalnızca BiP kullanıcılarına özel olacak. Oy vermek isteyen futbolseverlerin öncelikle uygulamayı yüklemesi gerekiyor. Futbolseverler, maçın son dakikaları itibariyle uygulamaya giriş yaptıklarında BİP'in kendi kanalı içinde sınırlı süreyle belirecek ankette favori oyuncularına oy verebilecek.

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Turkcell Süper Kupa'nın en iyisi BiP ile seçilecek
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